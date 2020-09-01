Şanlıurfa'da bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa polislerden sürpriz

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde denetim yaptığı sırada bisikleti bozulan Suriyeli Ziyat Muhammed ile karşılaşan İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, 10 yaşındaki çocuğa yeni bisiklet hediye etti.

Dikili Mahallesi'nde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, sokakta bozulan bisikletini tamir etmeye çalışan Ziyat Muhammed ile karşılaştı. Tamir için Ziyat'a yardım etmeye çalışan Yılmaz, bisikletin kullanılamaz durumda olduğunu fark etti.

10 yaşındaki çocuğun daha fazla üzülmesini istemeyen Yılmaz, satın aldığı yeni bisikleti Ziyat'ın evine götürerek hediye etti.

O anlar ise Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için de görev başındayız..." başlığıyla paylaşıldı.

Ziyat Muhammed, kendisine bisikletle sürpriz yapan Yılmaz'a teşekkür etti.



