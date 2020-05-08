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Aktüel

Şanlıurfa’da bir mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alınırken 5 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 05:06:43 -
Şanlıurfa’da bir mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alınırken 5 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, Siverek ilçesi kırsalındaki Uzunziyaret Mahallesi’nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanacak.



Kentin farklı mahallerindeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina süresi ise sona erdi.

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