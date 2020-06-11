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Aktüel

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:58:38 -
Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Turna Mahallesi'nde 3 Nisan'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 kişi jandarmaya teslim oldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siverek ilçesi Turna Mahallesi'nde 3 Nisan'da iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Ö. ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.



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