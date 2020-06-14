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Aktüel

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

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Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:40:46 -
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. İki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan İmam Ağaç (37), ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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