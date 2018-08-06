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Şanlıurfa'da bakkala korkunç infaz! Üzerine beton döküp...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkalın cesedi, evin içine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:36
Şanlıurfa'da bakkala korkunç infaz! Üzerine beton döküp...

Şanlıurfa Suruç ilçesi Mızar Caddesi'nde bakkal işleten Mehmet Yalçın (31), cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve dönmedi.

Yakınlarının Suruç Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Yalçın'ın, iş yerinin iki sokak arkasındaki tek katlı kullanılmayan eve girdikten sonra dışarı çıkmadığını tespit etti.

ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER

Bu sırada polise teslim olan B.Y. ile M.S, Yalçın'ı alacak meselesi nedeniyle "kendilerine ait kullanılmayan evde silahla öldürdükten sonra odaya gömdüklerini ve üzerine beton döktüklerini" itiraf etti.

Evde yapılan aramada bulunan Yalçın'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. ile M.S. mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:36
  1. Şanlıurfa
  2. Korkunç ölüm
  3. üzerine beton döküp gömdüler
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