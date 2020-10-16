  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da atık borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Şanlıurfa'da atık borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:08:07 -
Şanlıurfa'da atık borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

ŞANILURFA (AA) - Şanlıurfa'da atık su borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın atık su borusunda kedi sesi duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 gündür boruda durduğu öğrenilen kedi yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Kedinin sıkıştığı yeri tespit eden ekipler, borunun geçtiği alandaki fayansları çekiçle kırdı.

Hayvanın zarar görmemesi için fayansları dikkatlice çıkartan ekipler, borudan delik açarak küçük kediyi kurtardı.

Ekipler, aç olan kediyi su ve salamla besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?
Siyaset

Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına tepki göstererek, "Mekke siyonistlerin..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay