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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Halfeti ilçesine bağlı Bozyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Ali G., Elif G., Hatun B., Sait B., Hasan B., Müslüm C., Cengiz C., Fikriye Y. ve Müslüm C., 112 acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
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