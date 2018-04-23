Şanlıurfa'da aranan 13 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Toplam 69 adrese 163 polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda asayiş suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.