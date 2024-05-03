Şanlıurfa'da aranan 11 şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan şok uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.
Şanlıurfa'da yapılan şok uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçle mücadele, asayiş ve narkotik suçlarla mücadele ile motosiklet yönelik 2 Mayıs 2024 günü şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Uygulamalarda; 15 bin 956 şahıs, 2 bin 855 araç ve 260 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sırasında; hakkında yasa dışı bahis suçundan 3 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.
Ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca ve 8 bin 80 gram narkotik madde ele geçirilmiş olup, 47 araca trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandığı bildirildi. (İLKHA)
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