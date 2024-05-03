Şanlıurfa'da aranan 11 şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan şok uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçle mücadele, asayiş ve narkotik suçlarla mücadele ile motosiklet yönelik 2 Mayıs 2024 günü şok uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 15 bin 956 şahıs, 2 bin 855 araç ve 260 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sırasında; hakkında yasa dışı bahis suçundan 3 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

Ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca ve 8 bin 80 gram narkotik madde ele geçirilmiş olup, 47 araca trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandığı bildirildi. (İLKHA)

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