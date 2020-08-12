  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:00:10 -
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısı'nda çıkan tartışma, kürsü, sopa ve taşların kullandığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

Bölgeye gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yunan tarafı ateş açmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Yunan tarafı ateş açmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulundu..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı