Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 4 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Nohut Mahallesi'nde akraba olan 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekibi kavgaya müdahale etti.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahalle ve hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.