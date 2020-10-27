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Aktüel Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 4 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:06:08 -
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Nohut Mahallesi'nde akraba olan 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekibi kavgaya müdahale etti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahalle ve hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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