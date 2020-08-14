Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabilir?
Şanlıurfa Valiliğince koronavirüs tedbirleri kapsımdan yeni kararlar alındı. Bu karardan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda etkileniyor. Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak.
Şanlıurfa Valiliğince artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındığını duyurdu. Alınan tedbirler arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ve düğünlere katılmasının yasaklanması, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlandırılması ve işçi, memur, öğrenci servislerinin tedbirlere uymaması halinde uygulanacak yaptırımlar yer aldı.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında alınan karara göre;
* 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arası sokağa çıkamayacak,
* Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç olmak üzere) nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılamayacak,
* Sokak düğünleri en fazla 2 saat olacak,
* İşçi, öğrenci ve memur servislerinin tedbirlere uymaması halinde, birinci ihlalde uyarılacak, ikinci ihlalde idari para cezası verilecek, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanacak.