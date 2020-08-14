  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

Şanlıurfa Valiliğince koronavirüs tedbirleri kapsımdan yeni kararlar alındı. Bu karardan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda etkileniyor. Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:43:00 - 2020-08-14 23:44:04
Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

Şanlıurfa Valiliğince artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındığını duyurdu. Alınan tedbirler arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ve düğünlere katılmasının yasaklanması, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlandırılması ve işçi, memur, öğrenci servislerinin tedbirlere uymaması halinde uygulanacak yaptırımlar yer aldı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında alınan karara göre; 

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arası sokağa çıkamayacak,

* Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç olmak üzere) nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılamayacak,

* Sokak düğünleri en fazla 2 saat olacak,

* İşçi, öğrenci ve memur servislerinin tedbirlere uymaması halinde, birinci ihlalde uyarılacak, ikinci ihlalde idari para cezası verilecek, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr'de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı