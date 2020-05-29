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Aktüel

Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:12:29 -
Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'de 2, Karaköprü'de 2 ve Haliliye'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Birecik ilçesinin Karababa Mahallesi ile Siverek, Eyübiye ve Viranşehir'de 6 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

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