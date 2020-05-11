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Aktüel

Şanlıurfa’da 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alınırken, 2 mahalle ve 2 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:23:48 -
Şanlıurfa’da 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alınırken, 2 mahalle ve 2 binada uygulanan karantina ise sona erdi.


Şanlıurfa Valili tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü. İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi’nde 4 ve Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde 1 bina olmak üzere 5 binada 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.


Bu arada, Viranşehir ilçesi Kurtulmuş Mahallesi, Ceylanpınar ilçesi Maden Mahallesi, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi ile Viranşehir ilçesi Yenişehir ilçesinde 2 mahalle ve 2 binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

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