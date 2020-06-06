Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 4 parça halinde 41 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.