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Aktüel

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:42:54 -
Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 parça halinde 41 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

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