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Aktüel

Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:46:15 -
Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 7 ve Suruç ilçesinde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 2 mahalle ile 2 sokak ve 8 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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