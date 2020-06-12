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Şanlıurfa'da 21 bina ve bir sokak karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:37:00 -
Şanlıurfa'da 21 bina ve bir sokak karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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