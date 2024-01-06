  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa'da 2 TIR çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!
Yerel

Şanlıurfa'da 2 TIR çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 11:51:00 -
Şanlıurfa'da 2 TIR çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!

Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Halil Akay idaresindeki 63 K 8022 plakalı mısır yüklü tır ile 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü tır Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde birbiriyle çarpışması sonrası trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Gerçekleşen kazada, Halil Akay olay yerinde yaşamını yitirirken diğer tırda yer alan ağır yaralı Halil Alkan ve Faruk Alkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralılardan Faruk Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı
ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı

Dünya

ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı

Kars’ta meydana gelen zincirleme kaza anı böyle görüntülendi
Kars’ta meydana gelen zincirleme kaza anı böyle görüntülendi

Yerel

Kars’ta meydana gelen zincirleme kaza anı böyle görüntülendi

Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı
Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Yerel

Maltepe'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23