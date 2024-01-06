Şanlıurfa'da 2 TIR çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!
Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, Halil Akay idaresindeki 63 K 8022 plakalı mısır yüklü tır ile 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü tır Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde birbiriyle çarpışması sonrası trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Gerçekleşen kazada, Halil Akay olay yerinde yaşamını yitirirken diğer tırda yer alan ağır yaralı Halil Alkan ve Faruk Alkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Yaralılardan Faruk Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.