  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle, 1 sokak ile 29 bina karantinaya alınırken, 4 binada ise uygulama son buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:29:27 -
Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle, 1 sokak ile 29 bina karantinaya alınırken, 4 binada ise uygulama son buldu.


Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde lırsal Uğurlu Mahallesi ile 7 bina, Karaköprü ilçesinde 8 bina, Suruç’ta Barış Mahallesindeki Sevim Sokak ve kırsal Üçpınar Mahallesi ile 7 bina ve Ceylanpınar ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Öte yandan, kentte 4 binada uygulanan karantina son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı