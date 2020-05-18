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Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina 14 süreyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:41:40 -
Şanlıurfa’da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina 14 süreyle karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir ve Yağızlar Mahallesinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.


Bu kapsamda ilçedeki 2 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.


Açıklamada, ayrıca Viranşehir ve Haliliye ilçelerindeki 2 binada uygulanan karantina ise sonlandırıldı.

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