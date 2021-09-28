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Yerel Şanlıurfa'da 17 yabancı uyruklu yakalandı
Yerel

Şanlıurfa'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla giren 17 yabancı uyruklu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:42:00 -
Şanlıurfa'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu, gizlendikleri fıstık ağaçları arasında kovalama sonucu yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Fırat Mahallesi yakınlarında gizlendiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen ortak operasyonda, fıstık ağaçlarının arasında gizlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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