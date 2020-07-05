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Aktüel

Şanlıurfa'da 17 uzun namlulu silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 09:10:55 -
Şanlıurfa'da 17 uzun namlulu silah ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'den getirilen 17 uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 kalaşnikof silah ile bu silahlara ait 17 şarjör ele geçirildi.

Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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