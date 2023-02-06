Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem Şanlıurfa'yı da etkiledi. Şehirde 16 bina yıkıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katıldığı canlı yayında, deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, 16 binanın yıkıldığını söyledi. Beyazgül, depremde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini de paylaştı.
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