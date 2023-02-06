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Gündem Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı
Gündem

Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem Şanlıurfa'yı da etkiledi. Şehirde 16 bina yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 06:19:00 - 2023-02-06 06:22:50
Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katıldığı canlı yayında, deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, 16 binanın yıkıldığını söyledi. Beyazgül, depremde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini de paylaştı.

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