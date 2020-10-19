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Aktüel Şanlıurfa'da 10 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Şanlıurfa'da 10 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:49:11 -
Şanlıurfa'da 10 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir fabrikada çalışan 10 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmı, öğle yemeğinden sonra fenalaştı.

Bulantı ve kusma şikayeti olan işçiler için fabrikanın bulunduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İşçilerden 10'u ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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