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Şanlıurfa'da 1 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü!

Akçakale ilçesinde içi dolu çamaşır sepetinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Suriye uyruklu Yezen Alev kurtarılamadı.

20 Kasım 2018 Salı 15:04
Şanlıurfa'da 1 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü!

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, Şanlıurfa'nın Akçakale'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli ailenin tek çocuğu Yezen Alev'in (1) üzerine, içi dolu çamaşır sepeti düştü. Bir süre nefes alamayan bebek, durumu fark eden ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yezen Alev'den bu sabah acı haber geldi. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kızını taşıyan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna gelen baba Mahmut Alev, minik Yezen'in ceset torbasındaki cansız bedenini kucağına alarak morga götürdü. Gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çeken Mahmut Alev, otopsi sonrası kızının cenazesini Akçakale'de toprağa vereceğini söyledi.


 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:04
  1. Şanlıurfa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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