Şanlıurfa’da 1 mahalle ve 7 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 7 bina karantina alınırken, bir mahalle, bir fırın ve 7 binada ise uygulanan karantina son buldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Viranşehir, Eyyübiye Birecik ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Siverek ilçesine bağlı kırsal Söylemez Mahallesi ile Viranşehir’de 3, Eyyübiye’de 2, Karaköprü ve Birecik ilçesinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek ilçesinde bir mahalle ile Haliliye ilçesinde bir fırın ve Siverek ilçesinde 5, Eyyübiye ve Haliliye ilçesinde birer binada uygulanan karantina son buldu.