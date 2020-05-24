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Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 8 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:54:28 -
Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 8 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 8 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Viranşehir, Birecik, Harran, Suruç ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Eyyübiye'nin Kurucuk Mahallesi'nin tamamı ile Selçuklu Mahallesi, Viranşehir'in Azadi ve Yenişehir, Birecik'in Meydan, Harran'ın Hazreti Yakup, Suruç'un Dikili ve Siverek'in Hacı Ömer mahallelerindeki 8 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek'in Ayvanat ve Haliliye'nin Bağlarbaşı mahallelerindeki 2 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ise sona erdi.

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