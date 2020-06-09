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Aktüel

Şanlıurfa’da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:59:28 -
Şanlıurfa’da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Eyyübiye’de kırsal Alpalı Mahallesi ile 2 bina, Haliliye’de 3, Karaköprü’de 4, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Öte yandan, kentteki 1 mahalle ve 6 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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