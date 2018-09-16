Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçen salı günü, Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Kalender ve Kantarmış ailelerinin fertleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp taşların, sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Zekeri, Hakan ve Cuma Kantarmış yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Hakan Kantarmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavganın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.