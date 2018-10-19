Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş operasyonu! 15 kişi tutuklandı

Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa kent merkezi ile Muğla'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i, mahkemece "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şanlıurfa ve Muğla'da 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alınmıştı.