  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya markası olma yolunda

Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Toparlanma başlayacak

THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
için kalan
Ekonomi

Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

Şanlıurfa TOKİ kuraları çekildi mi? 100 Bin Sosyal Konut başvurusunda bulunanlar "TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Şanlıurfa sonuçları" , "Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları" , "Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ 2020 isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:07:00 -
Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Kuralar il il çekiliyor. Şanlıurfa’da TOKİ başvurusunda bulunanlar “Şanlıurfa TOKİ sonuçları” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi kura çekimleri sürüyor. Şanlıurfa TOKİ kuralarının çekilip çekilmediğini merak edenler “TOKİ Eyyübiye Küçükler isim listesi” konularını araştırıyor. Şanlıurfa TOKİ kuraları 20 Mayıs Çarşamba günü 13.00'te başlayacak.

ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

Ekonomi

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Ekonomi

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı