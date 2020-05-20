Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları
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TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Kuralar il il çekiliyor. Şanlıurfa’da TOKİ başvurusunda bulunanlar “Şanlıurfa TOKİ sonuçları” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi kura çekimleri sürüyor. Şanlıurfa TOKİ kuralarının çekilip çekilmediğini merak edenler “TOKİ Eyyübiye Küçükler isim listesi” konularını araştırıyor. Şanlıurfa TOKİ kuraları 20 Mayıs Çarşamba günü 13.00'te başlayacak.
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