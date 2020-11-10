Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 11,75-13,60 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,75-13,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,20
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,75
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,52
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,28
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,60
|5,98
|Preseli pamuk
|Kg
|11,75
| 13,60