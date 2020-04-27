Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kırmızı mercimeğin kilogramı 2-3,5 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-3,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|1,80
|1,80
|Kırmızı mercimek
|Kg
|2,00
|3,50
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,34
|Buğday
|Kg
|1,95
|2,05
|Arpa
|Kg
|1,80
|1,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,90
|3,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,90
|9,05
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,97
|1,10