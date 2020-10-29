Şanlıurfa namaz vakitleri! Ezan kaçta okunacak? Diyanet namaz vakitleri

Şanlıurfa namaz vakitleri. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namazla Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Allah’ın (C. C) huzuruna varırız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa'da akşam namazı kaçta kılınıyor? Şanlıurfa sabah namazı saat kaçta? Şanlıurfa öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. İşte Şanlıurfa'da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı vakitleri.

Şanlıurfa namaz vakitleri

Şanlıurfa akşam namazı saati 17:38

Şanlıurfa yatsı namazı vakti 18:54

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