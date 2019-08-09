0553 313 94 23

Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Şanlıurfa bayram namazı saati 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar kurban bayramı namazı saatini merak ediyorlar. Peki Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

09 Ağustos 2019 Cuma 18:25
Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Şanlıurfa bayram namazı saati 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar kurban bayramı namazı saatini merak ediyorlar. Peki Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Şanlıurfa'da Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Şanlıurfa Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:13'de kılınacak.

DİYANET ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Arefe gününün faziletleri

"Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysa ki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat'ta "Lebbeyk (Buyur Rabbim)" diyerek dil, ırk, ten ayırımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allah Teâlâ'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Beyheki)

 

"Allah Teâlâ, arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder."

 

Allah Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

 

1. Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,
2. Kurban Bayramı gecesi,
3. Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),
4. Arefe gecesi, (Isfehani)

 

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye'de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir. Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.

 

"Arefe günü Resulullahın (sav) yanında bulunan bir genç, kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah (sav) eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı. Resulullah (sav):

 

- Kardeşimin oğlu, bugün öyle bir gündür ki, bugünde herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır, buyurdu." (Müsned)

 

Arefe Gününde neler yapılabilir?

 

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:25
  1. Şanlıurfa
  2. şanlıurfa kurban bayramı namazı
  3. urfa kurban bayramı namazı saat kaçta
  4. şanlıurfa bayram namazı saati 2019
  5. arefe günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı işçilerden eylem
    1. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    2. Osmangazi kurban bayramına hazır
    3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    4. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    5. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    6. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    7. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    8. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    9. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    10. Basın açıklaması yaparken depreme..
    11. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    12. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    13. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    14. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    15. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    16. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    17. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    18. Piyasalarda gün sonu
    19. Bayram öncesi vatandaşlar..
    20. Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını..
    21. Başkan Gültak, personeli ile bir araya..
    22. Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı..
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. Binanızı 4 adımda yangından koruyun
    25. Başkan Demir: "Kamu yatırımları..
    26. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest..
    27. Antalya'da 4 milyon lira değerindeki..
    28. Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle..
    29. Samsun'da Kurban Bayramı namaz saati..
    30. Safranbolu'nun maketini 4 ton..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!