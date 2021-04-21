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Gündem Şanlıurfa Kur'an hizmetkarı Melahat Armağan'a ağlıyor! Başörtüsü nedeniyle öğretmenlikten atıldı, yılmadı! Binlerce Kur'an talebesi yetiştirdi
Gündem

Şanlıurfa Kur'an hizmetkarı Melahat Armağan'a ağlıyor! Başörtüsü nedeniyle öğretmenlikten atıldı, yılmadı! Binlerce Kur'an talebesi yetiştirdi

Şanlıurfa'da öğretmenlik yaparken başörtüsü nedeniyle 1969'da öğretmenlikten atılan ve hayatını Kur'an öğretmeye vakfeden, Harran Üniversitesi kurucu Rektörü Servet Armağan'ın ablası, tarihçi Mustafa Armağan'ın da halası, Nur talebelerinden Melahat Armağan vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:11:00 - 2021-04-21 19:16:10
Şanlıurfa Kur'an hizmetkarı Melahat Armağan'a ağlıyor! Başörtüsü nedeniyle öğretmenlikten atıldı, yılmadı! Binlerce Kur'an talebesi yetiştirdi

 yeniakit.com.tr 

Şanlıurfa'da hayatını Kur'an öğretmeye vakfeden, Harran Üniversitesi kurucu Rektörü Servet Armağan'ın ablası, tarihçi Mustafa Armağan'ın da halası, Nur talebelerinden Melahat Armağan rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Şanlıurfa'da öğretmenlikten atıldıktan sonra kendisini Kur'an'a vakfeden ve büyük hizmetler yapan Melahat Armağan'ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Şanlıurfa Asri Aile Mezarlığı Camii'nde cenaze namazı kılındı ve buraya defnedildi.

Başörtüsü nedeniyle öğretmenlikten atıldı

Merhume Melahat Armağan, 23 yaşında öğretmenliğe başlayan ancak 1969 yılında başörtüsü nedeniyle laikçi Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem ve Milli Eğitim Müfettişi Turgut Temel tarafından öğretmenlikten atıldı.

Öğretmenlikten atıldıktan sonra kendisini Kur'an'a vakfeden Melahat Armağan, Urfa Müftüsü Halil Günenç Hoca'nın yardımıyla Kur'an kursu açtı ve binlerce genç ile ailelerinin Kur'an öğrenmesine vesile oldu. Ayrıca Melahat Armağan, Şanlıurfa'da kadınlar arasında Risale-i Nur derslerini de başlatarak öncülük etti.

Müfettişe "Başımı Allah için örtüyorum" şoku

Sosyal medya hesabından Melahat Armağan'ın yaşadığı zulmü aktaran ve "Onu öğretmenlikten atanlar ahirete dek uzanacak bir hizmete yol açacağını bilselerdi belki de öğretmenlikten atmazlardı" ifadesinde bulunan Mustafa Armağan, şunları aktardı: 

Sevgili halam Melahat Armağan'ın Urfa şartlarında başörtüsüyle öğretmenlik yapmasına göz yumuluyordu. Günün birinde bir müfettiş çıkageldi ve bu dehşetli tehlikeyi ihbar edince halam öğretmenlikten atıldı. Bakın ihbarcı müfettişin elini sıkmadıktan sonra bir cinayet(!) daha işlemiş halam ve "Başımı Allah ve dinim için örtüyorum" demiş. Yıl 1969. Cumhuriyet bugün benimle uğraştığı gibi yarım asır önce de halamla uğraşıyordu. Yolun yolumuzdur halam. Allah razı olsun. Dualarımız seninle.

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