Şanlıurfa kırsalında yol onarım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da yol yapım ve sıcak asfalt döküm çalışmaları kent merkezi ve kırsal mahallelerde belirlenen programlar dahilinde devam ediyor.

Şanlıurfa’da asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, bu kez ağır tonajlı araçların kullandığı ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören kırsal yolları bakıma aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Akçakale ve Birecik kırsallarında yolda bakım, onarım ve yama çalışmalarını artırdı. Sürücülerin ve vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmaları için aralıksız çalışmaların sürdürüldüğü Akçakale kırsalında bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.

Daha önceden yolların çukurlarla dolu olduğunu kaydeden Akçakale İlçesi Yukarı Cinpolat Mahalle Muhtarı Ali Tanış, mahalle yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarının tüm mahalle sakinlerince memnuniyete neden olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.