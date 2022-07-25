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Yaşam Şanlıurfa hava durumu 25 Temmuz | Diyarbakır bu hafta hava nasıl olacak?
Yaşam

Şanlıurfa hava durumu 25 Temmuz | Diyarbakır bu hafta hava nasıl olacak?

Sıcak havalar etkisini sürdürürken pek çok kişi yeni haftayla ilgili bir uyarının bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki, Şanlıurfa bu hafta havalar nasıl olacak? Diyarbakır hava durumu 25-27 Temmuz

Yeniakit Publisher
2022-07-25 18:38:00 -
Şanlıurfa hava durumu 25 Temmuz | Diyarbakır bu hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları yurt genelinde etkisini artıyor. Bu sebeple hangi il için uyarı olduğu araştırılıyor.

Şanlıurfa hava durumu 25 Temmuz | Diyarbakır bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Diyarbakır

Şanlıurfa

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