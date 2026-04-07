Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Şanlıurfa Şubesi arasında, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere birçok alanda koruyucu ve önleyici faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri ile belediye yetkilileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeşilay’ın toplum sağlığı açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelede ortak projeler hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi ise imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.