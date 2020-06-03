  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlırfa’da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sahte içki imal edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ve içki imal etmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:26:11 -
Şanlırfa’da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sahte içki imal edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ve içki imal etmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından, kullanılmayan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki, 376 adet boş içki şişesi, bin 370 adet şişe kapağı, 315 adet plastik kelepçe, 1 adet alkolmetre, 1 adet su arıtma cihazı, 2 adet gliserin dolu plastik şişe, 2 adet gıda boyası dolu bidon, 5 adet rulo halinde markaların yazılı olduğu etiketler ile alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı