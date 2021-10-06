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Gündem Şanlı Türk ordusu teröre geçit vermiyor
Gündem

Şanlı Türk ordusu teröre geçit vermiyor

Teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:14:00 -
Şanlı Türk ordusu teröre geçit vermiyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

Teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu” ifadelerini kullanıldı.

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