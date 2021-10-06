Şanlı Türk ordusu teröre geçit vermiyor
Teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
YENİ AKİT ANKARA
Teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu” ifadelerini kullanıldı.