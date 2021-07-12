Şanlı Türk bayrağımıza bir alçak saldırı daha! Görüntüdeki kadın aranıyor
İstanbul Büyükçekmece'de İran uyruklu bir kadının şanlı Türk bayrağımıza saldırısının ardından şimdi de Adana'da bir kadın Türk bayrağını çöpe attı. Görüntülerin tepki çektiği olaya ilişkin ekipler kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Kimliğini belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Türk bayrağını çöpe attı
Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.
Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Büyükçekmece'de de saldırı olmuştu
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde İran uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırtmıştı. Çevredeki vatandaşların büyük tepki gösterdiği İranlı kadın gözaltına alındı.