Şanlı Türk bayrağımıza bir alçak saldırı daha! Görüntüdeki kadın aranıyor

Adana'da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Kimliğini belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Türk bayrağını çöpe attı

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de de saldırı olmuştu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde İran uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırtmıştı. Çevredeki vatandaşların büyük tepki gösterdiği İranlı kadın gözaltına alındı.