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Şanlı fetih 567 yaşında

Hilalin haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan İstanbul’un Fethinin 567. yıl dönümünü aynı coşku ve heyecanla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:38:00 -
Şanlı fetih 567 yaşında

 Hakkı Bilir  İstanbul 

21 yaşında aşılmaz denilen surları aşarak İstanbul’u fetheden ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) hadisi şerifindeki kutlu kumandan olan Fatih Sultan Mehmet Han’ı da dualarla anıyoruz... Tarih boyunca 29 kez kuşatılan, fakat hiçbirinde alınmayan lakin ilahi bir tevafukun eseri olarak 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmet Han’ın önderliğinde ‘müjdelenmiş’ askerler tarafından fethedilen ve yeniden imar edilen İstanbul’un, Müslüman Türk’ün toprağı olmasının 567. yılı kutlu olsun. Haçlı Batı’nın yüreğinde bir hançer gibi saplı kalan İstanbul’un Fethi eski bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına vesile oldu. Bu yönüyle tarihte ilk defa bir fetih, çok uzun süren bir çağın da kapanmasını sağladı. İstanbul’un Fethi Batı’da infiale neden olurken, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan bir İslam coğrafyasında coşkuya neden olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, son 18 senedir büyük coşkuyla kutlanan İstanbul’un Fethi kutlamaları bu sene koronavirüs pandemesi nedeniyle geniş ölçekli etkinlikler düzenlenemeyecek.


Yeni Akit Gazetesi
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