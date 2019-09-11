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SANKON, 20 bin gence istihdam sağlayacak

İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 yılı içerisinde üye şirketleri aracılığıyla, 20 bin gence istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:50
SANKON, 20 bin gence istihdam sağlayacak

İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 yılı içerisinde üye şirketleri aracılığıyla, 20 bin gence istihdam sağlayacaklarını açıkladı.


Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 yılı içerisinde 20 bin gence iş imkanı sağlayacaklarını açıkladı. SANKON Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “Hükümetimizin başlatmış olduğu istihdam projesini çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. İstihdam projesi için gerekli alt yapı çalışmalarımız şimdiden başlamıştır. İlgili komisyon oluşturmuştur. Bu konuda ticaret ve sanayi odaları, borsalar, ekonomik sivil toplum kuruluşlar ile iş birliği içinde olacağız” denildi.


SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise “Ulusal ve uluslararası kamu yararına yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Bu ve benzer projeleri büyük bir kararlıkla projelendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:50
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