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SANKO Üniversitesi Karkamış’ta bilgilendirme yaptı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu, Karkamış Belediyesi Konferans Salonu’nda,“Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız” konulu halka açık konferans düzenledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:06
SANKO Üniversitesi Karkamış’ta bilgilendirme yaptı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu, Karkamış Belediyesi Konferans Salonu’nda,“Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız” konulu halka açık konferans düzenledi.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, SANKO Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde eğitim verdiğini söyledi.


Üniversitenin ilk mezunlarını Sağlık Bilimleri Fakültesinden verdiğini, mezunların bir bölümünün çeşitli hastanelerde görev aldığını belirten Prof. Dr. Akkın, “Hatta üniversitemizde akademik görev üstlenen mezunlarımız da var ve onlarla gurur duyuyoruz” dedi.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Hatice Adıgüzel “Ergenlikte Obezite” konusunda bilgiler paylaştı.


Ergenlik döneminde fiziksel aktivitenin büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Adıgüzel, sağlıklı nesiller için ailelerin bilinçli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini kaydetti.


Egzersiz ve fiziksel aktivite ayrımının aileler tarafından bilinmesi gereken kavramlar olduğuna işaret eden Adıgüzel, “Egzersiz; fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla bileşeninin korunmasını veya geliştirilmesini amaçlayan duzenli, planlanmış ve tekrarlı fiziksel aktivitelerden oluşmaktadır.Fiziksel aktivite ise günlük yaşam içerisinde, iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her harekettir” diye konuştu.


Adıgüzel, fiziksel olarak aktif yaşam biçimini ergenlik döneminden itibaren kazandırabilmek için ailelerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Televizyon, telefon, sinema ve video oyunlarının günde 2 saatin altına indirmesi,


Çocuklarını günlük ev işlerine katılım için cesaretlendirmesi (markete gitmek, poşet taşımak, yemek hazırlığına ve temizlik gibi basit ev işlerine katılmak, araba yıkamak, bahçe işlerine katılmak), okuldan sonra, ödev saatinde önce ya da sonra açık hava ortamında fiziksel olarak aktif bir iş için cesaretlendirmesi (Örn; park yürüyüşleri, bisiklete binmek, paten kaymak, ip atlamak, yaşıtlarıyla futbol, voleybol, vs oynamak, scooter kullanmak gibi), serbest zaman aktiviteleri için çevredeki sosyal faaliyet alanlarını değerlendirmesi (Belediyelere bağlı jimnastik, karate, voleybol, pilates, yoga, vb. eğitimi verilen alanları kullanmak), fiziksel aktiviteleri arttıracak hediyeler tercih etmesi (paten, kaykay, bisiklet, scooter, Wee/Kinect gibi bilgisayar oyunları vs.), ailenin birlikte tatil ya da dışarıda yapılabilecek aktiviteler için plan yapması”


Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Saadet Özen de “Ergenlikte Sağlıklı Beslenme” ile ilgili sunum yaptı.


Ergenlik döneminin yaşamın belki de en önemli dönemi olduğunu vurgulayan Özen, “Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe giden yolda biyokimyasal, sosyal, fiziksel ve ruhsal geçişler yaşanan bir süreçtir. Birey açısından gelişim evreleri arasında toplumsal etkilerinin en önemli dönemdir” ifadelerini kullandı.


Ergenlik dönemi sınıflandırmaları konusunda da bilgilendirme yapan Özen, “Her dönem kendince değişiklikleri gösterir. Ergenlik dönemi beslenmesi büyük önem taşır. Çünkü beslenmede yapılacak bir hata yetişkinlik döneminde obezite, zayıflık, Tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalığa dönüşebilir.Yapılan sık hatalardan biri kahvaltıyı ve öğle öğünlerini atlamak, atıştırmalıklara sık yer vererek, sebze ve meyveyi yetersiz yemek, sık fast-food beslenmeye yönelmek. Bu da fazlasıyla yağ, tuz ve karbonhidrat tüketimi, mineral, lif ve vitaminin daha az alımı anlamına gelir. Beslenme programları ergenlikte yaşa göre değişim gösterse de 2-3 porsiyon et/yumurta/kurubaklagil grubundan, 5 porsiyon sebze/meyve grubundan, 4 porsiyon süt ve süt ürünleri grubundan, 7-9 porsiyon ise ekmek/tahıl grubundan tüketirken şeker ve yağ tüketiminde ekstra kaçınmaları önerilir” diye konuştu.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, Uzman Hemşire Hatice Güzel ve hemşirelik öğrencileri, doğru beslenme, egzersizin önemi konularına katkıda bulunarak, dileyen katılımcıların tansiyon, kan şekeri, göbek çevresi, kilo - boy ölçümleri yaptı, sorularını yanıtladı.


Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan adına Yazı İşleri Müdürü Bozan Yıldırım’a etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek üniversitenin armağanını sundu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:06
  1. bilim
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