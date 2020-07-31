SANKO Holding'in altı şirketi Capital 500'de listeye girdi

İSTANBUL (AA) - Ekonomi dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Capital 500 araştırmasında SANKO Holding'in altı şirketi listeye girdi.



SANKO Holding açıklamasına göre, şirketlerin 2019 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmeye göre, listede Sanko Tekstil İşletmeleri 118’inci, Sanko Pazarlama 266'ncı, Sanko Dış Ticaret 278'inci, Avnet (Tech Data) 351'inci, Çimko Çimento ve Beton 418'inci, Süper Film Ambalaj 480'inci sırada yer aldı



Listede geçen yıl Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton ile Sanko Pazarlama yer almıştı.





- Holdingin diğer başarıları





Öte yandan açıklamaya göre, Ekonomist dergisinin sekizinci kez düzenlediği “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında, SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sekizinci kez listenin birinci sırasında açıklandı.

Listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sekizinci, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 20’inci sırada bulunuyor.



Ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın 2019 yılı üretimden net satışları baz alarak yaptığı Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi araştırmasında, SANKO şirketlerinden dördü yer aldı.



SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil 96’ıncı, Süper Film 217’inci, Çimko Çimento ve Beton 257’inci, Sanko Enerji ise 356’ıncı sıradan listeye girdi. Aynı araştırmada geçen yıl Sanko Tekstil, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Sanko Enerji, SANKO Holding’i temsil etmişti.



