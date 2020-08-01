SANKO Holding’in 6 şirketi Capital 500’e girdi
Türkiye’nin 500 dev şirketinin sıralandığı Capital 500 araştırmasına SANKO Holding damgasını vurdu.
Holdingin 6 şirketi listede yer aldı. Sanko Tekstil İşletmeleri 118’nci, Sanko Pazarlama 266’ncı, Sanko Dış Ticaret 278’inci, Avnet (Tech Data) 351’inci, Çimko Çimento ve Beton 418’inci, Süper Film Ambalaj 480’inci oldu. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2019 üretimden net satışları dikkate alarak yaptığı Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi araştırmasında da SANKO Holding firmalarından dördü yer almıştı. Ayrıca Ekonomist dergisinin ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırmasında holdingin onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sekizinci kez listenin birinci sırasında açıklanmıştı.