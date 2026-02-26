SANKO Holding’de üst düzey atama!

120 yılı aşkın köklü sanayi geçmişi ve çok sektörlü üretim gücü ile faaliyet gösteren SANKO Holding, kurumsal yapısını güçlendirme vizyonu doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla Cantekin Dinçerler’i 23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla CEO olarak atadı.

Dinçerler, farklı sektörlerde edindiği üst düzey yönetim tecrübesiyle, grup içindeki operasyonel uyum ve koordinasyonu güçlendirmek ve süreçlerin etkin yürütülmesini sağlamakla sorumlu olacak.

1971 yılında Ankara’da doğan Cantekin Dinçerler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve Bilkent Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. Finans alanındaki MBA ve doktora derecelerini ise Texas McCombs School of Business’tan aldı.

Profesyonel kariyerine ABD’de Enron’da başlayan Dinçerler, ardından McKinsey & Company ve Oliver Wyman’da partner olarak görev yaptı. 2013–2023 yılları arasında Koloğlu Holding’de CEO olarak çalışan Dinçerler, Haziran 2023 – Ocak 2026 döneminde ise Polisan Holding’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmıştı.