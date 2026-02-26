  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması: Asla izin vermeyeceğiz ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını amaçlıyor Kartel-ordu çatışmasının ortasında kalmıştı! Cüneyt Özdemir hakkında yeni gelişme Trump'tan iki Müslüman Kongre üyesine tepki! Sınır dışı edilmelerini istedi Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı! Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira İran’dan nükleer masada kritik taviz! Cenevre öncesi yüzde 3,67'ye razı olacaklar 25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker) Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber
Ekonomi SANKO Holding’de üst düzey atama!
Ekonomi

SANKO Holding’de üst düzey atama!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:
SANKO Holding’de üst düzey atama!

SANKO Holding, 23 Şubat 2026 itibarıyla Cantekin Dinçerler’i CEO olarak atadı. Dinçerler, çok sektörlü tecrübesiyle operasyonel uyum ve süreç yönetimini güçlendirecek.

120 yılı aşkın köklü sanayi geçmişi ve çok sektörlü üretim gücü ile faaliyet gösteren SANKO Holding, kurumsal yapısını güçlendirme vizyonu doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla Cantekin Dinçerler’i 23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla CEO olarak atadı.

Dinçerler, farklı sektörlerde edindiği üst düzey yönetim tecrübesiyle, grup içindeki operasyonel uyum ve koordinasyonu güçlendirmek ve süreçlerin etkin yürütülmesini sağlamakla sorumlu olacak.

 

1971 yılında Ankara’da doğan Cantekin Dinçerler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve Bilkent Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. Finans alanındaki MBA ve doktora derecelerini ise Texas McCombs School of Business’tan aldı.

 

Profesyonel kariyerine ABD’de Enron’da başlayan Dinçerler, ardından McKinsey & Company ve Oliver Wyman’da partner olarak görev yaptı. 2013–2023 yılları arasında Koloğlu Holding’de CEO olarak çalışan Dinçerler, Haziran 2023 – Ocak 2026 döneminde ise Polisan Holding’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmıştı.

Kira geliri enflasyonu solladı! Vakıf GYO’dan dikkat çeken performans
Kira geliri enflasyonu solladı! Vakıf GYO’dan dikkat çeken performans

Ekonomi

Kira geliri enflasyonu solladı! Vakıf GYO’dan dikkat çeken performans

Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı
Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı

Ekonomi

Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı

Büyüme, güven ve istikrar! Vakıf Katılım 10 yaşında! 784.2 milyar TL’ye ulaşan başarı
Büyüme, güven ve istikrar! Vakıf Katılım 10 yaşında! 784.2 milyar TL’ye ulaşan başarı

Ekonomi

Büyüme, güven ve istikrar! Vakıf Katılım 10 yaşında! 784.2 milyar TL’ye ulaşan başarı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi…
Gündem

Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi…

Bir kadının eşi ve çocuğuyla ilen fotoğrafını 'Bu da benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi' notuyla paylaşması büyük tepki çekti. R..
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, m..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23