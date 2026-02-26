  • İSTANBUL
Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar
IHA Giriş Tarihi:

Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Trabzon'da elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya servislerine arıza tamiri için bırakılan cihazlar tamircilerin depolarını doldurduğu gözlendi. Bu durumun en önemli nedeni ise tamir maliyetlerinin yüksek olması gösterildi. Tamir ücretlerinin ürüne göre 300 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar çıkabildiğini belirten Teknik Servisi Sahibi Bahtiyar Alemdar, bazen düşük tamir meblağlı cihazların dahi alınmadığından yakındı. Alemdar " 'Geleceğim' deniliyor ama gelinmiyor ve biz arada kalıyoruz. Depomuzda artık koyacak yer kalmadı. Tamir edilip 1,5 yıldır bekleyen cihazlar mevcut" dedi.

Foto - Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Cihazların yüzde 90'a yakını kullanıcı hatasından kaynaklandığını kaydeden Alemdar, "Elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya ürünleri daha yoğun şekilde tamire geliyor. Şu ana kadar yaptığım gözlemler ve edindiğim tecrübeye göre gelen cihazların yüzde 90'a yakını kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Bu durum özellikle çamaşır makinelerinde daha sık görülüyor. Örneğin makinenin üzerinde 7-8 kilogram yazması, makinenin yıkama kapasitesini gösterir. Yani suyla birlikte oluşacak toplam yük kapasitesi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Foto - Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Ancak vatandaşlarımız bu konuya yeterince dikkat etmiyor. Makineye yorgan ya da battaniye konuluyor. Kuru bir tek kişilik battaniye tartıldığında yaklaşık bir-bir buçuk kilogram gelir. Fakat suyu emdiğinde bu ağırlık yaklaşık 10 kilograma kadar çıkabilir. Eğer makine 5-6 kilogram kapasiteli ise motor, kazanı çevirebilmek için ekstra enerji harcar. Bu da zamanla makinenin arızalanmasına hatta kırılmasına kadar gidebilir. Bu makineler sıfır alınmış olsa dahi bu tür durumlar garanti kapsamına girmez. İsterseniz 7 yıl garanti yaptırın, bu tip arızalar kesinlikle kullanıcı hatası olarak değerlendirilir" diye konuştu.

Foto - Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Tamire bırakılıp alınmayan eşyaları artık koyacak yerlerinin kalmadığını ifadeden eden Alemdar, "Müşterimiz cihazını getirir, biz ön incelemesini yapar ve kendisini arayarak fiyat bilgisi veririz. Müşteri fiyatı kabul ederse cihaz tamir edilir ve kendisine bilgi verilir. Gelip cihazını teslim alır. Eğer müşteri tamiri kabul etmezse herhangi bir arıza tespit ücreti alınmaz; cihazını gelip teslim alabilir. Ancak unutulan cihazlar da oluyor. Müşteri 'Yapın' diyor, cihaz yapılıyor, arıyoruz fakat gelen olmuyor.

Foto - Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Yaklaşık bir ya da 1,5 yıldır bekleyen cihazlar var. Üstelik bunlar pahalı cihazlar. Cihaz pahalı olunca yedek parçası ve yapılan işlem de pahalı oluyor. Örneğin 300, 500 ya da 750 TL'lik işler olduğu gibi 5 bin ya da 7 bin 500 TL'lik işlemler de oluyor. Ancak bazen 300 TL'lik cihaz da alınmıyor, 500 TL'lik de alınmıyor. 'Geleceğim' deniliyor ama gelinmiyor ve biz arada kalıyoruz, mağdur oluyoruz. Depomuzda artık koyacak yer kalmadı. Tamir edilip bir buçuk yıldır bekleyen cihazlar mevcut.

Foto - Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Özellikle elektrikli ev aletleri ve çamaşır makineleri daha çok unutuluyor. Örneğin masrafın 5 bin TL olduğu söyleniyor, 'Size haber vereceğim' deniliyor; aradan 10-20 gün geçiyor, arayan soran olmuyor. Telefonla arıyoruz, cevap verilmediğinde cihazın artık alınmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle birçok cihaz unutuluyor. Bazen aradığımızda 'Bizim orada cihazımız mı vardı?' diye şaşıranlar oluyor. Hizmet verdiğimiz vatandaşlara çağrımız, cihazlarını en kısa sürede gelip teslim almalarıdır" şeklinde konuştu.

Foto - Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Tamir için bırakılan cihazların unutulduğunu belirten Ayşenur Alemdar "Cihazlarını uzun süre almayanlar olursa, mecburen hurdaya ayırmak ya da çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Cihazı yapmadan önce müşteriye fiyat bilgisini veriyoruz. Cihazını yaptırıp bırakanlar da var, yaptırmayıp bırakanlar da; zamanla unutuyorlar" ifadelerini kullandı.

