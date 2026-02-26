Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar
Trabzon'da elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya servislerine arıza tamiri için bırakılan cihazlar tamircilerin depolarını doldurduğu gözlendi. Bu durumun en önemli nedeni ise tamir maliyetlerinin yüksek olması gösterildi. Tamir ücretlerinin ürüne göre 300 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar çıkabildiğini belirten Teknik Servisi Sahibi Bahtiyar Alemdar, bazen düşük tamir meblağlı cihazların dahi alınmadığından yakındı. Alemdar " 'Geleceğim' deniliyor ama gelinmiyor ve biz arada kalıyoruz. Depomuzda artık koyacak yer kalmadı. Tamir edilip 1,5 yıldır bekleyen cihazlar mevcut" dedi.