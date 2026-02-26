Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar

Yaklaşık bir ya da 1,5 yıldır bekleyen cihazlar var. Üstelik bunlar pahalı cihazlar. Cihaz pahalı olunca yedek parçası ve yapılan işlem de pahalı oluyor. Örneğin 300, 500 ya da 750 TL'lik işler olduğu gibi 5 bin ya da 7 bin 500 TL'lik işlemler de oluyor. Ancak bazen 300 TL'lik cihaz da alınmıyor, 500 TL'lik de alınmıyor. 'Geleceğim' deniliyor ama gelinmiyor ve biz arada kalıyoruz, mağdur oluyoruz. Depomuzda artık koyacak yer kalmadı. Tamir edilip bir buçuk yıldır bekleyen cihazlar mevcut.