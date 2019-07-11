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"Sanki yıllardır bu çatı altındayım"

- Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric:"Taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız"

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:44
"Sanki yıllardır bu çatı altındayım"


DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Vedat Muric, sarı-lacivertli taraftarları mutlu edecek sonuçlar almak için mücadele vereceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Muric, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon değerlendirmesinde bulunan Muric'in, "Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor. Heyecanım ve aidiyetim her geçen gün artarken, alışma sürecim de hızlanıyor. Teknik direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde sezon öncesi çalışmalarımız oldukça sıkı geçiyor. Takım arkadaşlarımla antrenmanlarda en iyisini vererek sezona hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Taraftarların kampa yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kosovalı oyuncunun, "Bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Hocamızın yönetiminde bu yıl formamızı en iyi şekilde taşımak, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız." açıklamasında bulunduğu paylaşıldı.

Taraftarların kendisini milli atlet Ramil Guliyev'e benzettiğine dikkati çeken Muric'in, "Taraftarlarımızın paylaşımlarını sosyal medyada gördüm. Ben de benzediğimizi düşünüyorum, çok haklılar. En büyük noktamız, ikimizin de bu büyük kulübün çatısı altında, bu kutsal formayı taşıyor ve Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor olmamız. Ramil Guliyev'e çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştuğu belirtildi.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:44
  1. Düzce
  2. Fenerbahçe
  3. Topuk Yaylası
  4. Vedat Muric

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